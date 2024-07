Microsoft amplia lucro, mas gasta mais com IA e crescimento do Azure decepciona; ação cai 5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 18:40 Para compartilhar:

A Microsoft teve lucro líquido de US$ 22 bilhões nos três meses encerrados em junho, um aumento de 10% ante igual período de 2023, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 30. O lucro diluído por ação foi de US$ 2,95, o que representou aumento de 10%. O resultado ficou levemente acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,94 por ação.

A gigante multinacional detentora do Windows teve receita de US$ 64,7 bilhões no segundo trimestre de 2024, um crescimento de 15% sobre o mesmo período de 2023. Neste caso, a expectativa de analistas era de vendas em US$ 64,3 bilhões. O lucro operacional foi de US$ 27,9 bilhões, um aumento de 15%.

A receita com o sistema de comunicação na nuvem Azure cresceu 29% no confronto anual do período ante abril e junho. Analistas consultados pela FactSet previam que esse avanço seria um pouco maior, de 30,2%.

Os gastos com capital no trimestre saltaram 55% na mesma base comparativa, US$ 13,9 bilhões, como resultado de investimentos para a construção de centros de dados para a inteligência artificial.

Às 17h35, a ação da Microsoft cedia 5,47% após o fechamento do pregão de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires