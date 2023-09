Microsoft 365 Copilot com uso de inteligência artificial ficará disponível em 26 de setembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 13:21 Compartilhe

O Microsoft 365 Copilot começará a ser implementado em sua forma inicial como parte de uma atualização gratuita para o Windows 11, a partir de 26 de setembro, informou a Microsoft em seu blog nesta quinta-feira, 21. O produto também ficará disponível no Bing e Edge durante o outono no Hemisfério Norte, disse a empresa.

O Copilot é um recurso de inteligência artificial (AI) que será integrado aos principais aplicativos de produtividade do Microsoft 365, como o Word, Excel, PowerPoint e Outlook, para ajudar os usuários com documentos, planilhas, apresentações e muito mais.

A Microsoft informou ainda que a próxima atualização do Windows 11 terá 150 recursos novos e é uma das mais ambiciosas até agora, trazendo o poder do Copilot e novas experiências alimentadas por IA para aplicativos como Paint, Photos e Clipchamp para usuários do Windows.

A Microsoft disse que a plataforma Bing oferecerá suporte para o último sistema DALL.E da OpenAI e fornecerá respostas mais personalizadas com base em seu histórico de pesquisa, uma nova experiência de compra com tecnologia de IA e atualizações para o Bing Chat Enterprise, tornando-o mais móvel e visual.

O Microsoft 365 Copilot estará disponível para clientes empresariais em 1º de novembro de 2023, junto com o Microsoft 365 Chat, um novo assistente de inteligência artificial, informou a companhia.

