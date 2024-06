Micron supera projeção de lucro e receita, mas ação cai 7% no after hours de NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 20:42 Para compartilhar:

A Micron Technology registrou receitas melhores do que o esperado e obteve lucro em seu terceiro trimestre fiscal, à medida que a demanda relacionada à inteligência artificial impulsionou os resultados. Mesmo assim, os papéis da companhia caíam no after hours de Nova York

A fabricante de chips de memória registrou lucro líquido de US$ 332 milhões, ou US$ 0,30 por ação, no terceiro trimestre encerrado em 30 de maio, após um prejuízo de cerca de US$ 1,9 bilhão, ou US$ 1,73 por ação, no mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado foi de US$ 0,62 por ação, acima das estimativas dos analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 0,48 por ação.

A empresa sediada em Boise, Idaho, registrou receita de US$ 6,81 bilhões, em comparação com US$ 3,75 bilhões no mesmo período do ano anterior. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 6,67 bilhões. A Micron atribuiu o crescimento sequencial da receita em parte à forte demanda por inteligência artificial.

Às 20h34 (de Brasília), as ações da Micron caíam 7,94% no after hours de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires