Micron supera expectativa de lucro no 2º trimestre fiscal e eleva projeções

A fabricante de chips de memória Micron Technology surpreendeu Wall Street e obteve um lucro muito acima do esperado no segundo trimestre fiscal. Para o trimestre atual, a companhia elevou suas projeções, citando um aumento nas vendas devido ao aumento de demanda com infraestrutura de inteligência artificial.

A empresa sediada em Idaho ganhou US$ 0,42 ajustados por ação sobre vendas de US$ 5,82 bilhões no trimestre encerrado em 29 de fevereiro. Analistas consultados pela FactSet esperavam que a Micron perdesse US$ 0,25 por ação sobre vendas de US$ 5,35 bilhões. No mesmo período do ano anterior, a Micron perdeu um valor ajustado de US$ 1,91 por ação, sobre vendas de US$ 3,69 bilhões.

Para o trimestre atual, a Micron previu lucro ajustado de US$ 0,45 por ação sobre vendas de US$ 6,6 bilhões. Os analistas esperavam lucros de US$ 0,09 por ação sobre vendas de US$ 6 bilhões. Às 20h18 (de Brasília), as ações da Micron subiam 16,31% no after hours de Nova York.

