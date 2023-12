Micron revisa guidance para cima e resultados do trimestre surpreendem investidores

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/12/2023 - 12:30 Para compartilhar:

A fabricante de chips Micron apresentou um resultado melhor que o esperado por investidores no último trimestre fiscal, impulsionada pela demanda por chips usados em inteligência artificial. A empresa ainda revisou seu guidance para cima. O presidente Sanjay Mehrotra disse que a forte execução e os preços elevaram os resultados, com a expectativa de que os fundamentos de negócios da empresa melhorem ao longo de 2024.

A Micron registrou prejuízo de US$ 1,23 bilhão (US$ 1,12 por ação) no trimestre fiscal, comparado com uma perda de US$ 195 milhões (US$ 0,18 por ação) um ano antes. A receita, entretanto, cresceu de US$ 4,09 bilhões para US$ 4,73 bilhões no período, batendo as expectativas de analistas que previam US$ 4,58 bilhões.

A empresa espera receita entre US$ 5,1 bilhões e US$ 5,5 bilhões no segundo trimestre fiscal. Isso representa um aumento em relação aos US$ 3,69 bilhões do ano anterior e acima dos US$ 4,97 bilhões projetados pelos analistas.

A Micron espera uma perda de US$ 0,38 a US$ 0,52 por ação no segundo trimestre, menos do que a previsão dos analistas de uma perda de US$ 0,76 centavos por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.

