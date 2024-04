Micron receberá US$ 6,1 bi em apoio público para financiar fábricas em NY e Idaho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/04/2024 - 16:12 Para compartilhar:

A Micron Technology chegou a um acordo preliminar com o Departamento do Comércio para receber US$ 6,1 bilhões em fundos, no contexto da lei CHIPS and Science, para ajudar na construção de fábricas novas de chips no Estado de Nova York e em Idaho. O apoio foi anunciado em comunicado nesta quinta-feira do líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, na estratégia que busca fomentar o setor nos EUA para competir melhor com concorrentes da Ásia.

A Micron afirmou que a fábrica em Nova York exigirá mais de US$ 100 bilhões em investimento, quando anunciou o primeiro em 2022, e que criaria mais de 50 mil empregos. Agora, a empresa não quis comentar o anúncio.