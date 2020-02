Microfone de repórter é atacado por cobra na Austrália

Tudo parecia correr bem na reportagem sobre segurança com cobras até a repórter Sarah Cawte, do Canal nove da Austrália, ser surpreendida. A jornalista estava com uma cobra nos ombros e no mínimo levou um susto quando o animal atacou seu microfone por três vezes.

Apesar da gravação ter sido assistida por um tratador especializado em cobras, Sarah disse que ficou bem assustada com o ocorrido na última quarta-feira (5).

“Eu estava com medo porque minha mão estava muito perto do microfone. Foi muito assustador”, disse Sarah ao canal australiano.

Mesmo após o susto, Sarah fez seu trabalho com a cobra em seus ombros e levou a situação com bom humor. A gravação ocorreu sem problemas tanto para repórter como para cobra.

Assim que o material foi produzido, Sarah pediu para o tratador retirar o animal. “Tira a cobra de cima de mim, não quero mais isso!'”, relatou.

A emissora australiana Nine News ainda brincou com o caso nas redes sociais.

“A repórter Sarah Cawte teve um dia de trabalho que ela nunca vai esquecer depois de se encontrar cara a cara com uma situação escorregadia”.