Mickey Rourke deixa ‘Big Brother’ britânico após comportamento ‘inaceitável’

O ator Mickey Rourke deixou o “Celebrity Big Brother UK”, equivalente britânico ao “Big Brother Brasil”, neste sábado, 12. O convite a se retirar foi motivado após Rourke protagonizar momentos polêmicos e receber uma advertência por comportamento considerado agressivo, ameaçador e por usar linguagem inapropriada, segundo informações do “Daily Mail”.

Conhecido por filmes como “9 ½ Semanas de Amor” e “O Lutador”, Rourke foi acusado de homofobia pela participante Jojo Siwa após afirmar que “tiraria a lésbica do programa rapidamente” e fazer comentários depreciativos sobre sua sexualidade. Chamado ao confessionário, ele foi advertido pela produção: “Sua linguagem é ofensiva e inaceitável”. O ator respondeu com um pedido de desculpas: “Não tive intenções maldosas, estava apenas falando besteira. Se ofendi, peço desculpas”.

Apesar disso, o clima no confinamento piorou após uma discussão com o apresentador Chris Hughes. Segundo o tabloide, Rourke se incomodou com o que considerou um olhar desrespeitoso e partiu para a provocação verbal de forma intensa. “Foi ofensivo, ameaçador e agressivo”, disse uma fonte à publicação, ressaltando que não houve agressão física nem necessidade de intervenção da produção.

Após nova conversa no confessionário, o ator concordou em deixar o programa. De acordo com as regras do reality, os participantes recebem cachê pela participação, mas o valor pode ser reduzido ou cancelado caso a saída ocorra por decisão própria.