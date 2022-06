Mick Jagger testa positivo para covid e cancela show dos Rolling Stones em Amsterdã

O show dos Rolling Stones na Johan Cruijff Arena de Amsterdã foi cancelado nesta segunda-feira (13) logo após Mick Jagger testar positivo para a covid-19, anunciaram os organizadores e a banda, que prometeram marcar uma nova data.

“O show desta noite (13 de junho de 2022) dos Rolling Stones foi cancelado”, declararam os organizadores em seu site na web.





“O cantor Mick Jagger acaba de receber um diagnóstico positivo para covid-19”, informaram.

Mick Jagger, de 78 anos, pediu desculpas em sua conta no Twitter pelo cancelamento “em cima da hora” e prometeu definir uma nova data o mais rápido possível.

“A segurança do público, dos outros músicos e da equipe da turnê deve ser prioridade”, destacou o grupo no Twitter.

Os ingressos seguem válidos para uma nova data, que será anunciada posteriormente.

Os Rolling Stones começaram no início de junho em Madri uma turnê europeia que celebra seus 60 anos e que terminará em 31 de julho depois de 14 shows em dez países.

Em 2022, a banda comemora também os 50 anos de um de seus álbuns más famosos, “Exile on main street”.

A ‘data de nascimento’ do grupo foi determinada pela crítica do rock em sua primeira apresentação juntos em julho de 1962 no Marquee, em Londres.