Mick Jagger insinua que Rolling Stones pode lançar novo álbum em breve: ‘Prontos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 15:33 Para compartilhar:

Mick Jagger, de 80 anos, relevou que os Rolling Stones podem lançar um novo álbum em breve, já que a banda gravou muitas canções que acabaram não entrando no disco “Hackney Diamonds”, lançado em outubro de 2023.

+Médico analisa o que pode ter feito Luan Santana passar mal e cancelar show

+Abstinência sexual: além de Lenny Kravitz, outros famosos já ficaram anos sem fazer sexo

“Temos muito mais, então acho que podemos estar prontos para fazer outro álbum em breve”, disse o cantor britânico em entrevista.

Questionado como se sente ao realizar turnê cantando e dançando aos 80 anos, Jagger diz: “É como estar no palco aos 78. Foram necessários alguns shows para entrar no ritmo, mas agora estamos. Estou me sentindo bem.”

Passando pelos Estados Unidos com a turnê “Hackney Diamonds”, o grupo analisará oportunidades de tocar em outros países no próximo ano, afirma Mick Jagger.

“Vamos considerar essas ofertas, para onde iremos e onde será divertido, sabe?”, afirmou ele. “Pode ser na Europa, pode ser na América do Sul, pode ser em qualquer lugar.”