Mick Jagger ganha homenagem de Luciana Gimenez em seu aniversário de 80 anos

Mick Jagger completa 80 anos nesta quarta-feira (26) e, para celebrar a data, ele ganhou uma homenagem da apresentadora e ex-modelo Luciana Gimenez, 53, mãe de seu filho brasileiro Lucas Jagger, 24.

A famosa usou as redes sociais para celebrar o aniversário do líder dos Rolling Stones com um carrossel de registros dos três juntinhos.

A comandante do Superpop (RedeTV!) relembrou diversos momentos ao lado do artista britânico mundialmente conhecido.

Hoje é o aniversário do Mick Jagger. Mas para mim, simplesmente, o ‘Mick’, pai do meu filho, e meu amigo há 25, 26 anos. São tantas histórias!”, começou ela na legenda da publicação.

“Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai! Hoje o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial! Happy Bday Darling!”, declarou ela ao sobre o pai de seu primogênito.

Gimenez ainda também fez questão de esclarecer aos internautas que eles mantêm uma relação de proximidade.

“E para os que dizem que nos vimos apenas duas vezes, tem bastante fotos aí, né?”, acrescentou.

