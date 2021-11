Mick Jagger elogia Maneskin após abertura de show em Las Vegas

ROMA, 8 NOV (ANSA) – O cantor Mick Jagger “coroou” os integrantes da banda italiana Maneskin como os reis do rock europeu depois que os vencedores do festival Eurovision fizeram a abertura do show dos Rolling Stones no último fim de semana, nos Estados Unidos.

“Ótima noite em Vegas com Maneskin”, escreveu o líder da banda britânica no Instagram, ao postar uma foto com os italianos.

Entre os comentários está o do vocalista Damiano David, que respondeu com três emojis incrédulos.

Considerado um fenômeno mundial, o Maneskin fez uma apresentação ousada e poderosa no palco do Allegiant Stadium, no sábado (6), e levou o público à loucura.

Subindo ao palco após um show dos roqueiros romanos, Jagger agradeceu o grupo, em italiano: “Grazie mille ragazzi!”.

Logo depois, Damiano David (vocal), Victoria De Angelis (baixo), Thomas Raggi (guitarra) e Ethan Torchio (bateria) publicaram uma foto com Jagger nas redes sociais e afirmaram que a noite foi “a melhor memória de todos os tempos”.

Os cantores abriram a performance com duas canções em italiano, retiradas do último álbum: “In nome del Padre” e “Zitti e Buoni”. Além delas, os fãs da banda britânica foram ao delírio quando os italianos cantaram “Beggin”.

O grupo romano interpretou também o seu mais recente lançamento, Mamma Mia, que foi muito aplaudida e fechou o show com sua “música favorita”, “I Wanna Be Your Slave”. (ANSA)

