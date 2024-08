Michelle Obama celebra reverência de Biles e Chiles a Rebeca: ‘Irmandade e espírito esportivo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 12:03 Para compartilhar:

Ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama celebrou nesta terça-feira a reverência de Simone Biles e Jordan Chiles a Rebeca Andrade no pódio do solo da ginástica artística nos Jogos de Paris-2024. O gesto resultou em uma foto icônica. “Ainda não superei esse lindo momento de irmandade e espírito esportivo! Você pode sentir o amor brilhando através dessas mulheres. Parabéns Rebeca, Jordan e Simone”, escreveu Michelle Obama nas redes sociais.

O pódio com três ginastas negras e a conquista da brasileira motivaram o gesto da dupla americana. Biles levou a prata, e Chiles, o bronze. Elas se abaixaram para dar protagonismo à ginasta do Brasil, que ergueu os braços. A cena foi registrada pelos fotógrafos e roda o mundo. Depois as medalhistas deram as mãos.

“Primeiro que foi um pódio todo com mulheres pretas, então foi superemocionante para nós”, afirmou Biles, apontada por muitos como a maior ginasta da história. “Então Jordan estava tipo: ‘deveríamos nos curvar a ela?’ Então nós pensamos: ‘vamos fazer isso agora?’ E foi por isso que fizemos.”

Dona de 11 medalhas olímpicas (7 ouros), a estrela da ginástica chamou a brasileira de “rainha”. Chiles afirmou que Rebeca é “lenda” e “ícone”. “Amo Rebeca. Ela é incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa e uma ginasta melhor ainda”, afirmou Biles.

Atleta do Brasil com maior número de pódios da história do Jogos, Rebeca retribuiu os elogios das americanas e também demonstrou orgulho pelo pódio 100% negro, o que já havia acontecido no Mundial da Antuérpia, em 2023. “Ou as pessoas aplaudem ou engolem”, afirmou a dona de seis medalhas olímpicas. “Poder repetir isso numa Olimpíada, com milhões de pessoas nos assistindo, é mostrar a potência que somos. Mostramos a importância dos negros e que, apesar das dificuldades, podemos sim fazer acontecer.”