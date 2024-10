Michelle defende ‘maridão, machão, administrador e mulher com olhar feminino’ no poder público

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 15:38 Para compartilhar:

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) discursou durante evento de campanha do candidato à prefeitura de Goiânia Fred Rodrigues (PL). Michelle afirmou que, no poder público, é necessário ter “um maridão, machão, administrador e a mulher com esse olhar feminino de ajudar no social”. A fala foi feita quando a presidente do PL Mulher se dirigia às esposas do candidato e de seu vice. Procurada através do PL Mulher, Michelle não respondeu às tentativas de contato.

A senadora Damares Alves (PL) também estava presente para ajudar na campanha de Rodrigues. No início de sua fala, Michelle cumprimentou os homens presentes e fez referência a uma fala polêmica feita por Damares quando era ministra no governo Bolsonaro. “Menino veste azul e menina veste rosa”, disse a esposa do ex presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante sua fala, Michelle relatou que Damares a acompanhou por viagens pelo País para apoiar candidaturas da sigla. “Junto com a nossa eterna e mais bonita ministra Damares. Até porque não tem como comparar o ministro taradão com a nossa lindona que protege as mulheres”, disse em referência ao ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, que foi demitido após denúncias de ele teria assediado mulheres.

Como presidente do PL Mulher, Michelle comemorou o aumento de prefeitas e vereadoras eleitas pelo Partido Liberal. Segundo ela, o aumento foi de 57%. Entre muitos agradecimentos a Deus pelos resultados, ela também comemorou a vitória na corrida pela prefeitura de Araraquara (SP). “[Durante] 24 anos o PT governando aquela cidade, terra do mentor do PT, Edinho, e lá nós vencemos”, comemorou.