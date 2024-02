Michelle chora e Tarcísio celebra ‘verde e amarelo’ em ato pró-Bolsonaro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/02/2024 - 16:25 Para compartilhar:

Acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 25, uma manifestação realizada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). O evento conta com a presença do ex-presidente e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, bem como do pastor evangélico Silas Malafaia — que financiou a estrutura do evento —, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e do prefeito Ricardo Nunes (PL-SP).

+ Michelle chama bolsonaristas de ‘exército de Deus’

+ Em ato na Paulista, apoiadores de Bolsonaro pedem impeachment de Lula

Em discurso no trio elétrico, que abriu a manifestação, Michelle falou sobre “injustiças” cometidas contra o marido, que é investigado pela Polícia Federal (PF) por uma suposta tentativa de golpe de Estado, e chorou ao falar sobre o assunto.

“Não tem sido fácil, mas estamos de pé”, declarou a ex-primeira-dama, que ainda chamou os apoiadores do marido de “exército de Deus”.

“Aqui fica meu agradecimento a cada um de vocês por saírem de suas casas e da zona de conforto para dizer que o Brasil é do Senhor e para dizer que nós somos um povo que defende valores cristãos”, acrescentou, dizendo que “não misturar religião com política abriu caminho para o mal”.

Quem também discursou foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. “Tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo […] Estavam com saudade do nosso sempre presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui para celebrar, hoje, o verde e amarelo, o nosso país, o Estado democrático de direito”, disse, defendendo a “liberdade de expressão, pensamento e manifestação sem nenhum tipo de censura”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias