Michelle Bolsonaro reage à reclamação de Carlos Bolsonaro: ‘Que Deus nos livre da inveja’

Depois de o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) reclamar do próprio pai em rede social, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu. Neste sábado, 6, Carlos havia incluído um comentário abaixo de foto publicada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram. A imagem exibe o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com Aurora, filha de Nikolas, no colo. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não”, disse Carlos.

Horas depois da publicação do filho “02″ de Bolsonaro, Michelle escreveu “que Deus livre e guarde Aurora de toda inveja e maldade”. Mais cedo, o próprio Carlos quis dar visibilidade à crítica feita e republicou o comentário feito na rede social X (ex-Twitter).

Mais cedo, Carlos publicara mais uma reclamação em sua rede social, mas sem dar maiores indícios sobre a quem estaria se referindo. “As coisas estão cada dia mais estranhas. Quanto mais inútil ou prejudicial você for mais apoio você recebe. Eu vou é tirando meu cavalo da chuva e me recolhendo à minha insignificância”, escreveu. Carlos Bolsonaro tem uma filha com pouco mais de 1 ano de idade e que nasceu nos Estados Unidos. Segundo o filho do ex-presidente, atualmente, a menina estaria morando em Brasília.

Michelle e Carlos têm um grande histórico de indiretas trocadas. Depois de o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva vencer a eleição presidencial contra Bolsonaro, Michelle e o seu marido deixaram de se seguir no Instagram — Carlos é conhecido por gerir as redes sociais do próprio pai.

O incidente levou a Michelle ter que desmentir que houve uma desunião entre ela e Bolsonaro.