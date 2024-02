Michelle Bolsonaro não viaja aos EUA após operação da PF, diz Damares

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 12/02/2024 - 14:16 Para compartilhar:

Em um vídeo postado nas redes sociais, a senadora Damares Alves (PL) lamentou a ausência de Michelle Bolsonaro em uma turnê a igrejas evangélicas nos Estados Unidos, em eventos chamados de “Mulheres Protagonistas”.

O fato ocorre após a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que ocorreu na manhã de quinta-feira, 8, e tinha como um dos alvos o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Claro, a nossa ex-primeira dama não pôde vir. Todos vocês estão acompanhando o que ‘está acontecendo no Brasil’. Era mais fácil para mim ter ficado lá.” E completa: “nesses eventos vamos esclarecer tudo que está acontecendo no país.”

Encontro das Mulheres Protagonistas

Os eventos ocorrerão em pelo menos quatro locais: Atlanta, Boston, Orlando e Pompano Beach. O valor do ingresso pode chegar a US$ 95 ou R$ 472 em conversão direta.

Na página do encontro, o evento é descrito como: “uma iniciativa única que visa destacar a importância da liderança feminina, do empreendedorismo e do protagonismo das mulheres na sociedade atual.”

