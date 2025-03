Michelle Bolsonaro lidera corrida ao Senado pelo DF, diz Paraná Pesquisas

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 31, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidera em uma eventual disputa ao Senado no Distrito Federal, com 42,9% das intenções de voto.

Na simulação, em que cada poderia citar até dois dos nomes apresentados, a pesquisa ficou assim: o governador Ibaneis Rocha (MDB) aparece em segundo lugar com 36,9; seguido de Leila Barros (PDT), com 26,7%; as deputadas federais Erika Kokay (PT), 24,2%, e Bia Kicis (PL), 20,7%; e Rosilene Corrêa, vice-presidente do PT-DF, com 8,1%.

Já os entrevistados que disseram não votar em nenhum dos nomes, em branco ou nulo contabilizou 7,3%, enquanto 3,9% não souberam opinar.

Confira a simulação:

Michelle Bolsonaro (PL): 42,9%;

Ibaneis Rocha (MDB): 36,9%;

Leila do Vôlei (PDT): 26,7%;

Erika Kokay (PT): 24,2%;

Bia Kicis (PL): 20,7%;

Rosilene Corrêa (PT): 8,1%;

Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%;

Não sabe/não opinou: 3,9%.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores no Distrito Federal entre os dias 21 e 25 de março. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiabilidade de 95%.

Cada unidade federativa tem, ao todo, três representantes no Senado Federal. Nas eleições gerais de 2026, deve ser renovados dois terços da Casa, ou seja, cada estado e o DF podem eleger dois senadores.