Michelle Bolsonaro ganha festa surpresa de despedida

Antes de se mudar para Brasília, onde vai morar com o presidente Jair Bolsonaro na Granja do Torto, Michelle Bolsonaro teve sua primeira festa de despedida no Rio de Janeiro. A festa surpresa, promovida pelos membros do Ministério Mincluir (que assiste surdos), no último sábado, aconteceu na sede da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, onde Michelle congrega desde que deixou a Assembleia de Deus. As informações são do jornal Extra.

A comemoração reuniu pouca gente. A futura primeira-dama foi acompanhada da filha caçula Laura e ficou bastante emocionada com a homenagem. Mesas com bolos e doces foram providenciadas e o salão da igreja ganhou decoração de Leticia Melgaço, bastante conhecida nas rodas cariocas por promover festas infantis.

Michelle mantinha até agora um trabalho de tradução em libras dos cultos evangélicos para surdos pelo menos duas vezes por semana na igreja. Solícita, ela posou com os convidados e ganhou uma bandeira do Brasil com várias dedicatórias.

No local também chamou atenção uma parede com fotos de mulheres emblemáticas na política como Princesa Isabel, a mãe da Lei Áurea, Michelle Obama, ex-primeira-dama dos EUA e Evita Perón, que também foi primeira-dama, mas na Argentina. Encabeçando a lista, no alto, aparece uma foto de Michelle Bolsonaro, acenando para o povo, quando esteve em Brasília visitando Marcela Temer e o Palácio do Alvorada.