Michelle Bolsonaro diz que se vacinou nos EUA porque médico ofertou imunizante

A primeira-dama Michelle Bolsonaro explicou, em nota, na noite desta sexta-feira (24), o motivo de ter se vacinado contra a Covid-19 nos Estados Unidos, durante a viagem da comitiva brasileira para a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York.

Michelle disse que, ao se submeter ao teste PCR, necessário para embarcar de volta ao Brasil, o médico que a atendeu perguntou se ela não gostaria de aproveitar a oportunidade e tomar a vacina.

“Como já pensava em receber o imunizante, resolveu aceitar. A primeira-dama reitera a sua admiração e respeito ao sistema de saúde brasileiro, em especial, aos profissionais da área que se dedicam, incansavelmente, ao cuidado da saúde do povo”, disse a nota da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social).

A nota não cita a informação dada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante sua live semanal na quinta-feira (23), na qual ele diz que ela lhe perguntou se deveria tomar a vacina.

“Olha o que aconteceu com a minha esposa. Me perguntou se ‘tomo ou não a vacina?’. Veio conversar comigo. Sabe como é que é esposa, sabe como é. Tomo ou não? Dei minha opinião. Vou dizer o que ela fez: tomou a vacina. É maior de idade, tem 39 anos. Tomou a vacina. Se for para vacinar a Laura (filha caçula), de 10 anos, vamos decidir”, disse Bolsonaro.

Veja também