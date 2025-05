Micheli Machado e Robson Nunes anunciam perda do bebê na reta final da gravidez

A atriz Micheli Machado, de 43 anos, perdeu o bebê que esperava do ator Robson Nunes, de 42, com quem é casada. A gestação estava na reta final.

“É com profunda tristeza que divulgamos o falecimento do bebê dos atores Micheli Machado e Robson Nunes. A atriz, que estava em estágio final de sua gravidez, percebeu a ausência de movimentos fetais na sexta-feira passada”, diz o começo do texto divulgado nas redes sociais.

“Micheli foi internada para a realização de uma cesariana de emergência no sábado, dia 10, para dar à luz o bebê. A família agradece as mensagens de apoio e orações recebidas neste momento difícil, e pede que sua privacidade seja respeitada enquanto vivem o luto”.

O casal, que havia anunciado a gestação em fevereiro deste ano, recebeu muitas mensagens de apoio e carinho dos amigos e fãs.

Micheli e Robson são pais de Morena, de 13 anos.