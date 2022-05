Michel Teló testa positivo para Covid e pausa gravações com a Globo

Neste sábado (28), o cantor Michel Teló testou positivo para a Covid-19. Em suas redes sociais, o sertanejo anunciou que se sente bem e que apresenta sintomas leves da doença.

Segundo o cantor, ele está isolado e a esposa, Thais Fersoza, e os filhos, Melinda e Teodoro, estão negativados. Michel ainda revelou que não estará presente nas gravações do The Voice Kids, da TV Globo.





“É turma… Testei positivo também. Estou bem, só rouquidão mesmo”, disse Teló. “Tomei as 3 doses [da vacina] e isso me tranquiliza de saber que esse vírus miserável não vai me fazer mal”, acrescentou o cantor.

“Estou isolado aqui em casa. Cuidando desde quando senti um primeiro sintoma. Fiz 4 testes negativos até que positivou. Obrigado pelo carinho de todos. E seguimos firmes por aqui. Se cuidem, tomem a vacina”, completou Michel.