Michel Teló se apresentará em evento no interior de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 12:54 Para compartilhar:

Michel Teló, um dos mais proeminentes cantores, compositores e acordeonistas da atualidade, se apresenta no “Revoada”, mega evento da Rommanel, marca especializada no mercado de joias banhadas a Ouro 18K e Prata 925, que acontece entre os dias 23 a 26 de maio, no hotel Bourbon, em Atibaia, no interior de São Paulo.

A apresentação do artista irá embalar a confraternização da marca que vai reunir 500 convidados, divididos em 25 grupos econômicos parceiros e exclusivos, que representam a marca nos estados brasileiros, as equipes internacionais de Miami, El Salvador e Panamá e 100 consultoras/revendedoras no evento que celebra as conquistas da empresa.

A escolha do nome “Revoada” tem como significado o voo de várias borboletas ao mesmo tempo e o encontro busca trazer agendas de conhecimento que agreguem para o público presente.

Além de palestras como a de Marcos Rossi, treinador e palestrante internacional de superação, com o tema “nada é impossível de se realizar”, o evento conta ainda com tour exclusiva pela fábrica para os consultores conhecerem o processo fabril e a inauguração do Museu Rommanel, que conta a história da empresa, por meio de realidade aumentada, materiais históricos e brindes.

“É importante estarmos aqui anualmente reunidos para celebrar a trajetória da Rommanel, ver os próximos passos da empresa e também premiar quem faz tudo acontecer”, explica Fabiana Martins, diretora de marketing da Rommanel.

O evento terá ainda um desfile com os próximos lançamentos da Rommanel e premiações de viagens à Paris e Campos do Jordão e muitas surpresas. Os vencedores serão premiados por mérito e metas atingidas na campanha Borboleta de Ouro, em que os distribuidores participaram.

Com a presença de proprietários dos distribuidores, vendedores, gerentes dos canais de varejo e venda direta, além de funcionários internos da fábrica, a “Revoada” integra e celebra todos os setores responsáveis pela trajetória de sucesso da marca.