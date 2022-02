Michel Macedo continua com covid-19 e perde prova do slalom gigante em Pequim

O Brasil ficou sem representante na prova de slalom gigante deste sábado (horário de Brasília), nos Jogos de Inverno. O esquiador Michel Macedo desembarcou em Pequim na terça-feira e testou positivo para covid-19. Ainda contaminado, ele acabou vetado pela organização do evento, que estabeleceu a necessidade de dois testes negativos para liberar os competidores.

De qualquer forma, ainda há esperança para o brasileiro em outras provas do esqui alpino. Inscrito nas baterias de slalom marcadas para quarta-feira (horário de Brasília), ele poderá competir se apresentar os testes negativos até lá. Caso contrário, terá que se despedir da Olimpíada de Pequim sem participar de uma prova sequer. Antes de ir embora, precisará cumprir quarentena.

Cearense da capital Fortaleza, Michel Macedo mora nos Estados Unidos desde os três anos. Vivendo em Portland com a família, começou a esquiar nas montanhas da região e pegou gosto pelo esporte. Em 2018, com apenas 19 anos, participou pela primeira vez do Jogos de Inverno, em Pyeongchang.

Antes de Macedo, outro representante do Brasil já havia tido problemas com a covid-19. Erick Vianna, competidor do bobsled, também testou positivo no aeroporto, quando chegou ao país asiático, no dia 30 de janeiro. Apesar disso, se recuperou e apresentou os testes negativos, portanto está liberado para competir em sua modalidade na semana que vem.

Saiba mais