Michel é eliminado do ‘BBB 24’ com 70,33% dos votos

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 06/03/2024 - 0:14 Para compartilhar:

Mais um dos confinados deixou a casa do “Big Brother Brasil” nesta terça-feira (5). Michel foi o eliminado da vez, com 70,33% de votos. O brother se despediu do programa após enfrentar neste paredão Davi e Alane, que receberam 28,73% e 0,94%. Agora são 13 participantes que seguem no confinamento.

Esse paredão foi o primeiro após a eliminação da Wanessa Camargo, desclassificada após um ato de agressão contra o Davi. Situação que gerou uma série de conflitos e acusações nas últimas noites.

O professor de geografia venceu três Provas do Anjo consecutivas e conquistou o mesmo número de imunidades, além de ter acumulado pouco mais de R$ 200 mil em prêmios no programa.

Alane

Média: 0,94%

Voto Único: 1,42%

Voto Torcida: 0,47%

Davi

Média: 28,73%

Voto Único: 28,94%

Voto Torcida: 28,52%

Michel

Média: 70,33%

Voto Único: 69,64%

Voto Torcida: 71,01%

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias