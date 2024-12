Michail Antonio passa por cirurgia e segue hospitalizado, informa o West Ham

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/12/2024 - 14:06 Para compartilhar:

O atacante jamaicano Michail Antonio, que sofreu um acidente de carro, passou por cirurgia e permanecerá no hospital “durante os próximos dias”, informou seu clube, o West Ham, neste domingo.

O jogador de 34 anos “foi submetido a uma intervenção cirúrgica por uma fratura na extremidade inferior”, a parte do corpo que se estende da coxa aos pés, escreveu o clube londrino.

O atacante sofreu um acidente dirigindo seu carro no sábado, na região de Essex. Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram o que seria o carro de Antonio com lado direito dianteiro (o do motorista na Inglaterra) totalmente destruído, o que suscitou uma onda de preocupação entre os torcedores dos ‘Hammers’.

No sábado, o clube informou que o estado do jogador era “estável” e que ele conseguia se comunicar.

Na nota publicada neste domingo, o West Ham escreveu que deseja “uma pronta recuperação” ao atacante e expressa “o sincero agradecimento à família do futebol” pelo apoio recebido.

O jogador da seleção jamaicana, nascido em Londres, defende o West Ham desde 2015 e é um dos maiores artilheiros do clube na Premier League (68 gols em 268 jogos na primeira divisão inglesa).

