Michael volta a bombar na web após vitória do Flamengo: ‘Mesmo nível do Cristiano Ronaldo’ Internautas brincaram com atacante Rubro-negro que marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza

O Flamengo venceu o Fortaleza por 3 a 0 pela 25ª rodada do Brasileirão neste sábado e Michael, que marcou duas vezes na partida, voltou a ser exaltado pela torcida Rubro-negra nas redes sociais. O atacante se tornou o assunto mais comentado no Twitter brasileiro e foi comparado ao Cristiano Ronaldo, além de ter seu nome pedido como um dos indicados à Bola de Ouro.

– Não quero me precipitar, mas acredito que, no Brasil, o Michael seja o jogador que joga o mesmo nível de futebol do Cristiano Ronaldo – brincou um internauta.

– Se Michael não for Bola de ouro vai ser um assalto – disse um torcedor empolgado.

– Michael hoje tá assim – escreveu um torcedor legendando uma montagem do atacante do Flamengo com o rosto do craque argentino Lionel Messi.

O Flamengo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o juventude pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. No campeonato, o Rubro-negro ocupa a vice-colocação com 39 pontos em 21 jogos.

Veja abaixo estes e outros tuítes originais.

Não quero me precipitar, mas acredito que, no Brasil, o Michael seja o jogador que joga o mesmo nível de futebol do Cristiano Ronaldo. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) October 9, 2021

Se Michael não for Bola de ouro vai ser um assalto#colunadofla pic.twitter.com/fxZk6wZRa5 — Davidᶜʳᶠ (@DavidJacksoon) October 9, 2021

Michael hoje tá assim pic.twitter.com/l7tyf6p2jl



— Gerson Koringa (@GersonKoringa) October 9, 2021

QUANDO ELE TÁ FEIO IXQUECE, ELE MARCA, ISSO AQUI É O MICHAEL QUE O FLAMENGO COMPROU pic.twitter.com/4knVo6PIXh — haruzz (@haruzz14) October 9, 2021

Ainda da tempo de colocar o Michael entre os indicados a Bola de ouro… — PES MIL GRAU (@Pesgrau) October 9, 2021

Michael depois dos dois gols pic.twitter.com/rNC1R7d5YV — isa¹⁴ (@4evercrf__) October 9, 2021

