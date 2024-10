Michael Schumacher teria comparecido ao casamento de filha, diz jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 9:37 Para compartilhar:

Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, Michael Schumacher teria feito sua primeira aparição pública desde o acidente de esqui, em 2013, nos Alpes Franceses. Segundo o jornal alemão “Bild”, o heptacampeão mundial teria comparecido no casamento de sua filha Gina-Maria, de 27 anos, que se casou com Iain Bethke em uma cerimônia na vila da família em Maiorca.

Segundo o portal, Schumacher não teve circulação livre na festa, ficando em um círculo dos convidados mais próximos da família, que tiveram acesso a uma área para convidados de confiança. O jornal também informou que a lenda da Fórmula 1 viaja regularmente de helicóptero da Suíça para a propriedade da família em Espanha, onde há um local de pouso especial.

O acidente

Em 2013, Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses, sofrendo uma lesão severa na cabeça. Ele voltou para casa em 2014, onde é cuidado por sua esposa, Corinna, e uma equipe de especialistas em sua residência no Lago de Genebra, onde o alemão recebe cuidados médicos contínuos. Desde então, o ex-astro da Ferrari não é visto em público.

A presença de Schumacher no casamento gerou especulações sobre o estado de saúde dele, principalmente sobre sua família estar se tornando mais aberta sobre sua condição. Porém, seguem com medidas para preservar a privacidade do ex-piloto. No evento, os convidados foram supostamente obrigados a deixar seus celulares na entrada para evitar que qualquer foto fosse tirada.

Na Fórmula 1, Michael Schumacher tem uma das carreiras mais bem-sucedidas da história. O alemão foi campeão sete vezes, sendo duas na Benetton e cinco na Ferrari. Ao todo, conquistou 91 vitórias, recorde que só foi quebrado por Lewis Hamilton, em 2020. Schumi se aposentou em 2012 pela Mercedes e no ano seguinte sofreu o grave acidente de esqui. Desde então, o estado de saúde do ex-piloto é um mistério.

*Com informações do Lance