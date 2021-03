Michael mostra inconformismo e se disponibiliza em prol da redenção no Flamengo A fim de recuperar a sua confiança e espaço, atacante abriu mão do recesso que o grupo principal tem direito para jogar as primeiras rodadas do Carioca com o time de Mauricinho

Em janeiro de 2020, o Flamengo teve que ser hábil nos bastidores para contratar Michael, então o “queridinho” do mercado pelo ótimo Brasileiro de 2019 pelo Goiás, quando foi eleito a Revelação. Após lampejos com Jorge Jesus, o atacante desceu ladeira a baixo em seu desempenho e virou alvo de críticas. Agora, após iniciativa própria, tem a oportunidade de impulsionar a sua redenção.

Michael foi à comissão técnica para propor abrir mão de seu período de recesso, que o elenco principal terá até o dia 15 de março, e jogar as três primeiras rodadas do Carioca, que se inicia já nesta terça para o Flamengo.

Além dele, João Gomes e Pepê também realizaram o pedido. Todos foram atendidos, sendo que Michael e Pepê só se reapresentarão no Ninho do Urubu nesta quinta – ou seja, não atuarão na estreia do Estadual.

Michael foi contratado por 7,5 milhões de euros e, até hoje, carrega o fardo do alto investimento. Rogério Ceni já havia avisado à diretoria que ainda confia no potencial do “Robozinho”, autor de quatro gols e quatro assistências na temporada passada – em 43 jogos, sendo dez como titular.

Contudo, Ceni tem dado cada vez menos oportunidades a Michael, se pegarmos de dezembro para hoje, por exemplo, quando jogou cerca de 30 minutos somados, entrando já nos finais dos jogos. Contra o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão, nem sequer saiu do banco.

O último gol de Michael foi contra o Athletico, dia 4 de novembro, pela Copa do Brasil (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

CARONA NA BARCA OU REDENÇÃO



Pelo pouco espaço e custos elevados, é natural constatar que Michael pode pegar carona na barca deste ano e partir, como ocorreu com Lincoln. Vale ressaltar que o Flamengo já recusou uma oferta de empréstimo do Al Ain (EAU), por R$ 8 milhões, além de ter recebido uma sondagem do São Paulo, que declinou quanto ao interesse no camisa 19 ao saber os valores pedidos.

Ciente do cenário em 2021, Michael deu o primeiro passo para iniciar a redenção no Flamengo e reconquistar a torcida: demonstrou inconformismo. Agora, resta ver se, com a garotada nas rodadas iniciais e comandado por Maurício Souza (mas com Ceni de olho), o atacante deslancha e prova que será útil para o clube na temporada a começar.

Ainda sem Michael, o Fla estreia no Carioca nesta terça-feira, em duelo contra o Nova Iguaçu, às 21h30, no Maracanã. Já Michael estreia no jogo seguinte, diante do Macaé, fim de semana. Confira os relacionados para as rodadas iniciais aqui.

