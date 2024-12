Michael Bolton, ícone do rock dos anos 1980, surge em foto com a família

O cantor americano Michael Bolton, ícone do rock dos anos 80, fez uma rara aparição ao surgir em uma foto com sua família, um ano após ser diagnosticado com um tumor cerebral.

No registro, Michael aparece sentado em um sofá com sua família, todos vestindo pijamas com temas natalinos. Sentado em frente à árvore de Natal, ele usava um moletom preto com capuz sobre sua blusa temática do Grinch, complementado com um chapéu vermelho de Papai Noel. O cantor é pai de três filhas adultas – Isa, Holly e Taryn – que ele tem com sua ex-esposa, Maureen McGuire.

“Enviando votos calorosos para uma temporada de festas cheia de paz, amor e alegria. Que o Ano Novo traga saúde, felicidade e inúmeros momentos para apreciar. Um brinde a novos começos e belos momentos em 2025!”, escreveu Bolton em seu perfil no Instagram.

No início deste ano, o artista anunciou que daria uma pausa nos palcos após ser diagnosticado com um tumor cerebral no final de 2023. Na época, ele revelou que precisava de “cirurgia imediata” e que, embora a operação tivesse sido bem-sucedida, ele precisaria fazer uma pausa temporária nas turnês. “Preciso dedicar meu tempo e energia à minha recuperação.”

Michael Bolton alcançou a fama na década de 1980, tanto por seu trabalho solo quanto como vocalista da banda de rock Blackjack. Ele também escreveu o hit de 1982 How Am I Supposed to Live Without You para Laura Branigan, que, mais tarde, ele gravou como single solo.

Ao longo de sua carreira, Michael Bolton, de 71 anos, vendeu mais de 75 milhões de discos. Lançou oito álbuns no top 10, dois singles número um nas paradas da Billboard, e ganhou seis American Music Awards e dois Grammy Awards. Ele também se apresentou com Ray Charles, Celine Dion, BB King e Luciano Pavarotti e, no ano passado, competiu no programa The Masked Singer nos Estados Unidos.



Michael Bolton e família/Instagram



Michael Bolton/Instagram