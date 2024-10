Mianmar e China, países com menor liberdade na internet, aponta estudo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 6:07 Para compartilhar:

Mianmar e China são os países com o pior balanço em termos de liberdade na internet no mundo, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira pela Freedom House, uma organização de defesa dos direitos humanos que constatou retrocessos em vários países.

Esta é a primeira vez em 10 anos que um país se iguala à China, com a deterioração do cenário em Mianmar, onde os militares tomaram o poder em 2021, segundo o relatório anual da organização com sede em Washington.

A junta que governa Mianmar reprimiu severamente a dissidência com uma censura sistemática e a vigilância intensa das publicações online, afirma a Freedom House, que aponta as novas medidas impostas em maio, como o bloqueio do acesso a redes privadas (VPN), utilizadas para burlar os controles.

A China é famosa por seu “firewall” que visa eliminar conteúdos contrários ao Partido Comunista, segundo a Freedom House.

O retrocesso mais expressivo foi registrado pelo Quirguistão, onde as autoridades fecharam o site Kloop, um veículo de comunicação investigativo financiado por ONGs americanas que publicava as acusações de um opositor ao regime sobre as torturas sofridas nas prisões do país.

A lista de liberdade na internet é liderada pela Islândia, seguida por Estônia, Canadá, Chile e Costa Rica, segundo o estudo.

