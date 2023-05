Miami vence de novo e fica perto de ‘varrer’ Celtics e levantar troféu do Leste na NBA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/05/2023 - 8:31 Compartilhe

O Miami Heat segue surpreendendo nestes playoffs da NBA. Após despachar o poderoso Milwaukee Bucks logo na primeira rodada, o time de Jimmy Butler e companhia está perto de “varrer” o Boston Celtics, então outro forte candidato ao título, na final da Conferência Leste. Na noite deste domingo, o Heat venceu por 128 a 102 e ficou a apenas uma vitória do troféu e da vaga na grande final do campeonato.

O Heat tem agora 3 a 0 na série melhor de sete jogos. O time da Flórida vinha de duas vitórias na casa do adversário e, neste domingo, repetiu o feito agora diante de sua torcida. E tem a chance de selar o confronto em casa, na noite de terça-feira. O Boston Celtics, por sua vez, terá que vencer quatro jogos em sequência para levar o título.

O resultado surpreende porque o Miami vinha de uma campanha discreta na temporada regular. E vinha caindo de rendimento na reta final. Precisou do play-in, a repescagem, para entrar nos playoffs. E parecia fadado ao fracasso ao ter que estrear no mata-mata decisivo da NBA logo diante do Milwaukee Bucks, o melhor time disparado da temporada regular.

Sem se intimidar, o Heat bateu os Bucks e agora se prepara para fechar a série contra os Celtics, justamente o segundo melhor time da temporada regular. Uma nova vitória leva o Miami para a grande final da NBA, a enfrentar o vencedor do confronto entre Denver Nuggets e o Los Angeles Lakers – os Nuggets lideram por 3 a 0.

Na noite deste domingo, o Miami impôs seu domínio desde o início. Foi o melhor nos dois primeiros quartos e foi para o intervalo com 15 pontos de vantagem no placar. No terceiro período, o Heat deslanchou, encaminhando a vitória. Os Celtics até esboçaram ligeira reação no último quarto, sem sucesso.

Afiado, o time da casa apresentou um sólido jogo coletivo, com 29 pontos de Gabe Vincent, o cestinha da partida. Duncan Robinson anotou 22 e Jimmy Butler se aproximou de um “double-double”, com 16 pontos e oito rebotes, além de seis assistências. Caleb Martin contribuiu com 18 pontos e Bam Adebayo, com 13.

Do outro lado, Jayson Tatum voltou a atuar abaixo da média nesta série, apesar de um “double-double” de 14 pontos e 10 rebotes. Jaylen Brown também esteve aquém do esperado, com 12 pontos e seis rebotes.

“Eu nem sei por onde começar. Foi uma decepção óbvia. Sinto que decepcionamos nossos fãs e nossa franquia. Nós decepcionamos a nós mesmos. E isso foi coletivo. Podemos até apontar dedos, mas, na realidade, foi apenas constrangedor”, lamentou Jaylen Brown.

CONFERÊNCIA OESTE

Pela outra final destes playoffs, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers voltam a se enfrentar na noite desta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Assim como o Heat, os Nuggets só precisam de uma vitória fechar a série e garantir vaga na grande final da NBA.

