Mia Khalifa revela ter arrecadado apenas US$ 12 mil com carreira pornô

A ex-atriz pornô Miah Khalifa chocou a internet ao revelar que ganhou apenas US$ 12 mil, o equivalente a R$ 47 mil, durante sua carreira na pornografia. Revelação aconteceu no Twitter, onde Khalifa publicou a declaração junto com o link de uma entrevista dela para coach financeira e pessoal Megan Abbott.

Na mesma entrevista, ela fala sobre as dificuldades de conseguir um emprego comum depois de sair do mundo pornô e contou que pretende investir na carreira de comentarista esportiva.

Mia Khalifa teve um período relativamente curto no pornô, apenas cinco meses, mesmo assim após de aposentadoria da área ela continuava sendo a mais procurada nos sites de pornografia.