Mia Khalifa leiloa óculos de seus filmes adultos para apoiar o Líbano

Nos últimos meses, a agora comentarista esportiva Mia Khalifa vem utilizando suas redes sociais como plataforma massiva de ativismo, mostrando por exemplo os perigos de fazer pornografia convencional. Agora, a libanesa-americana está usando sua influência para ajudar aqueles que sofrem em Beirute – sua cidade natal – após a explosão da última semana.

Khalifa está leiloando seus óculos no eBay para beneficiar a Cruz Vermelha Libanesa, de acordo com informações do portal ‘Mashable’. Até a publicação, o lance mais alto de 189 foi definido em US$ 100 mil com mais quatro dias para o fim. Os óculos em questão costumavam ser utilizados por ela em seus filmes pornôs.

A condição é declarada no eBay como “Usada e abusada”, uma referência irônica às suas origens. Khalifa prometeu assinar os óculos, se o vencedor desejar, e tirar uma foto antes de despachá-los. Na descrição do eBay, ela diz que também aceita sugestões de outros prêmios.

THE AUCTION IS LIVE, for good this time (thank you to eBay and LRC for your help!) HAPPY BIDDING, YA FILTHY ANIMALS!! https://t.co/vf7wWDL8fj pic.twitter.com/XDX1sj2Qu4

— Mia K. (@miakhalifa) August 9, 2020