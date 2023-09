Mia Khalifa dá indireta ao comentar VMA e prêmio dado a Anitta: ‘Karol G foi roubada’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/09/2023 - 15:47 Compartilhe

A ex-atriz pornô Mia Khalifa questionou a decisão que favoreceu Anitta durante a premiação do MTV VMA na última terça-feira, 12. Em uma publicação feita no Twitter (X) nesta quarta-feira, 13, Mia escreveu que a colombiana Karol G deveria ser sido premiada nas categorias em que concorreu, já que está “só lotando estádios”.

“Karol G foi roubada”, escreveu ela. “Qualquer outra decisão além de recompensá-la é puramente política para aplacar um público mais amplo que a MTV está tentando alcançar.”

A colombiana disputou o prêmio de Melhor Videoclipe Latino com Anitta. Ela havia sido indicada por TQG, parceria com Shakira, mas o clipe de Funk Rave saiu como o grande vitorioso da noite. Foi a segunda vez que a brasileira participou e foi premiada na cerimônia.

Karol G também disputou a categoria de Artista do Ano, vencida por Taylor Swift. Ela foi reconhecida com Shakira no prêmio de Melhor Colaboração do Ano.

Apesar de Mia ter suposto que a escolha foi feita pela MTV, a premiação no VMA é decidida pelo público. Os votos são feitos, com cadastro, no site da premiação e cada usuário pode votar dez vezes por dia em cada categoria.

