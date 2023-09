Mia Khalifa critica vitória de Anitta no VMA: ‘Karol G foi roubada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2023 - 0:26 Compartilhe

Mia Khalifa usou o X, antigo Twitter, nesta quarta-feira, 13, para expressar sua indignação acerca da vitória de Anitta no MTV Video Music Awards 2023. Na opinião da modelo, o prêmio da cantora deveria ter sido levado pela colombiana Karol G.

Na premiação que aconteceu na noite de terça-feira, 12, a Girl from Rio foi consagrada com o troféu de Melhor Clipe Latino, com a música “Funk Rave”. Na categoria, competiam Bad Bunny (“Where She Goes”), Eslabon Armado & Peso Pluma (“Ella Baila Sola”), Grupo Frontera & Bad Bunny (“un x100to”), Karol G & Shakira ( “TQG”), Rosalía (“Despechá”) e Shakira (“Acróstico”).

“Karol G foi roubada. Desculpe, mas a garota está enchendo estádios. Qualquer outra decisão além de premiá-la é puramente política, para aplacar um público mais amplo que a MTV está tentando alcançar”, protestou Mia.

O post, entretanto, desagradou fãs da brasileira. “Manda o povo que frequenta estádios votar na próxima vez, inclusive você!”, debochou um internauta. Isso porque, na categoria vencida por Anitta, o prêmio foi determinado por voto popular.

“Você bagunçou com o país errado, garota”, brincou outro.

Apesar disso, Karol G também foi premiada na categoria Melhor Colaboração, por “TQG”, seu feat com Shakira.

