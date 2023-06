MG: Zema investe em recuperação de estrada que leva a sítio de sua família

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 13:48 Compartilhe

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou um investimento de R$ 41,2 milhões na recuperação de uma estrada que leva ao sítio de sua família, conhecido como “Rancho Zema”, localizado em Rifaina (SP). A informação foi divulgada pelo “O Globo” e confirmada pela IstoÉ.

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) abriu o edital 026/2023 em 6 de junho para as obras de recuperação de 107 quilômetros da MG-428, que se inicia no entroncamento da BR-262, em Araxá (MG), cidade natal do governador, e se estende até a divisa de Minas com São Paulo, onde está localizado o sítio da sua família.

O trecho da MG-428 que será reformado representa cerca de um quinto de todas as estradas recuperadas durante o mandato de Zema até o momento. O “Rancho Zema” está situado no lado paulista da divisa, em Rifaina, a aproximadamente uma hora e meia de Araxá. O sítio foi o local onde Zema passou o Ano Novo de 2020. A licitação para a obra ainda não tem um vencedor definido, mas o DER-MG já publicou a lista de empresas habilitadas a concorrer.

Segundo relatos de servidores do governo, Zema é pressionado pela população de sua cidade natal a realizar melhorias na região. O assunto foi abordado em um vídeo publicado no Instagram pelo deputado estadual João Bosco (Cidadania), que é conterrâneo de Zema e vice-líder do governo na Assembleia Legislativa.

Outro lado

Em nota, o governo de Minas Gerais afirmou que as decisões tomadas pela atual gestão são baseadas exclusivamente em critérios técnicos. Segundo a administração estadual, o trecho de 107 km da MG-428 não recebeu melhorias significativas nas últimas décadas, sendo apenas alvo de reparos emergenciais.

O governo diz que uma avaliação técnica realizada em 2023 constatou a presença de defeitos em toda a pista, incluindo trincas que comprometem a estrutura e permitem a entrada de água. O governo também destacou que a demanda por melhorias na rodovia por cidadãos da região é recorrente desde pelo menos 2021.

A gestão estadual ressaltou que utiliza critérios técnicos do DER para decidir os investimentos em estradas, embasados em um amplo estudo realizado periodicamente pelo órgão. No último estudo completo, realizado em 2020, a MG-428 já estava classificada como prioridade “urgente” para investimentos em melhorias.

No entanto, o documento aponta um total de 803 trechos prioritários como “urgentes” no estado, além de 585 que requerem espera e 701 sem “nenhuma prioridade”. A MG-428 possui trechos com diferentes níveis de prioridade, desde nenhuma até a mais alta.

Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país, totalizando 272 mil km de estradas, dos quais 22,2 mil km são de responsabilidade estadual. Atualmente, apenas 23,2% das estradas mineiras encontram-se em bom ou ótimo estado, de acordo com relatório da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Diante desse cenário, o Ministério Público de Minas Gerais moveu três ações, duas contra o governo estadual e uma contra uma concessionária, exigindo a realização de obras para a melhoria das rodovias, conforme reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

