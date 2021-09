MG: Vigilante é assassinada na sede do Ministério da Agricultura

A vigilante Maria Rita Pereira da Silva foi assassinada a tiros dentro da sede do Ministério da Agricultura, em Belo Horizonte (MG), nesta quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na troca de turno. As informações são do G1.

A suspeita é de que o porteiro do órgão José Martins Dutra, de 44 anos, foi quem atirou na mulher. Ambos os funcionários são terceirizados. Ele teria tomado a arma da vigilante e disparado três vezes contra ela.

Conforme a PM, na sequência, o suspeito fugiu a pé levando a arma da vigilante e uma bolsa de viagem, o que indica que a ação pode ter sido premeditada. Até o momento, a polícia apurou que ele era considerado um funcionário tranquilo, de poucas palavras, e que vinha apresentando instabilidade emocional, se queixando de bullying e perseguição.

Segundo testemunhas, a única questão que ligaria vítima e suspeito seria um pedido dela para não trabalhar no mesmo turno que ele. O corpo de Maria Rita foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). O caso é investigado pela Polícia Federal. A polícia está fazendo buscas pelo suspeito.

“O fato citado aconteceu com dois funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços de vigilância para a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. O Ministério da Agricultura lamenta o ocorrido e está colaborando na realização das perícias e investigações necessárias para o trabalho da Polícia”, informou em nota ao G1 o Ministério da Agricultura.

