MG: Vereador de Jacuí é preso após agredir filha com socos e ameaçar PMs

Um vereador do município de Jacuí, no sul de Minas Gerais, foi preso no último domingo (30), após agredir a filha de 23 anos com socos, e ameaçar policiais militares com uma faca. As informações são do jornal O Tempo.

Célio Batista da Silva (PSDB), de 55 anos, que também é vice-prefeito da cidade, agrediu a filha na casa da família, e também ameaçou o namorado dela, de 31 anos.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h e encontrou o parlamentar exaltado com uma faca nas mãos. Ele estava alcoolizado.

Ainda de acordo com O Tempo, ao perceber que seria preso, o vereador teria partido para cima de um policial que precisou imobilizá-lo para contê-lo. Na confusão, o homem acabou se ferindo.

Ele foi socorrido para um hospital e recebeu voz de prisão por lesão corporal contra a filha. A jovem também foi socorrida com uma lesão no lábio superior e no nariz.

Além da violência contra a filha, Célio também responderá por desacato, ameaças e agressões contra os policiais militares.

