MG: Três homens são presos suspeitos de roubo carro

Três homens foram presos em Betim, em Minas Gerais, na última terça-feira (19), após assaltarem um casal que estava na mesma região. As informações são do R7.







De acordo com as vítimas, elas foram abordadas por quatro homens armados que estavam em outro veículo. No crime, os acusados levaram dinheiro, celulares e o carro do casal.

Depois de serem acionados para a ocorrência, agentes rastrearam o celular de uma das vítimas. Os acusados foram vistos passando em alta velocidade pela BR-381 e a polícia local iniciou uma perseguição. Um dos suspeitos perdeu o controle da direção e tiveram de parar o veículo.

Após perder o controle do carro, os criminosos tentaram fugir a pé, mas três deles foram localizados e detidos. Com eles, a polícia encontrou duas réplicas de arma de fogo, que foram apreendidas.