MG: Traficante engole 70 pedras de crack para tentar escapar de abordagem policial

Um traficante, de 34 anos, resolveu engolir 70 pedras de crack embaladas ao perceber que seria abordado pela Polícia Militar. Por causa disso, ele passou mal e foi socorrido em estado grave. O caso ocorreu nesta sexta-feira (27) no bairro Rio Grande, em Diamantina (MG). As informações são do O Tempo.

A PM informou que os agentes estavam realizando patrulhamento de rotina na região. Nesse momento, o homem e um comparsa foram flagrados em atitude suspeita. Quando os agentes se aproximaram, o traficante engoliu as cápsulas de droga.





Depois, os dois homens foram encaminhados para uma delegacia da região. Já na unidade, o traficante começou a passar mal. Então, ele foi levado para um Pronto-Socorro, onde recebeu atendimento médico e teve alta.

O traficante foi levado novamente para a delegacia. Logo após, ele passou mal de novo e voltou para a unidade de saúde, onde teve duas paradas cardíacas e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ao ser questionado, o comparsa informou que o homem havia engolido as drogas.

Quando eles foram detidos, os agentes encontraram 10 pinos de cocaína, um caderno de anotações do tráfico, R$ 219 e dois celulares. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.