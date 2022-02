MG: Recepcionista de motel é estuprada no trabalho

Uma recepcionista de motel, de 45 anos, foi estuprada na madrugada deste domingo (20) em Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos, que estavam de moto, chegaram no local se passando por clientes. As informações são do jornal O Tempo.

Na sequência, um deles mostrou uma arma de fogo e rendeu a atendente. A dupla obrigou a funcionária a subir para um dos quartos, onde ambos a estupraram. A vítima ainda foi mantida no quarto por mais de duas horas.

Além do estupro, os criminosos levaram R$ 90 do caixa do motel e o celular da mulher. Antes de fugirem do local, os assaltantes também levaram o HD com imagens do circuito interno para não deixarem registros. Aos policiais, a vítima disse que trabalha no horário noturno e que estava sozinha no horário do crime.

Segundo ela, um dos homens ficou o tempo todo de capacete, enquanto outro estava de boné. A vítima foi encaminhada para o hospital Odilon Behrens. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Saiba mais