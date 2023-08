MG recebe mostra sobre candidatura de Roma para Expo 2030

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 9:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 AGO (ANSA) – O Consulado da Itália de Belo Horizonte inaugurou nesta segunda-feira (21) uma exposição para promover a candidatura de Roma para receber a Expo 2030.

A mostra “Expo 2030 Roma”, que ocorrerá na Praça da Liberdade, na região central de Belo Horizonte, permanecerá aberta ao público até o dia 8 de setembro.

O objetivo do evento é apresentar para a comunidade acadêmica do estado o projeto da capital italiana para sediar a Expo 2030.

Roma disputa o posto de sede do megaevento com Busan, na Coreia do Sul, e Riad, na Arábia Saudita, e o governo italiano vem promovendo uma campanha para divulgar e conquistar apoio à candidatura da “Cidade Eterna”.

Serviço: Nome: Expo 2030 Roma People and Territories Data: 21 de agosto até 8 de setembro Endereço: rua Gonçalves Dias, 1434, Praça da Liberdade (MG) (ANSA).

