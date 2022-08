MG: Professora de inglês decidi inovar as aulas e faz dancinhas do TikTok com os alunos

Da Redação 22/08/2022 - 17:01 Compartilhe

A professora de inglês Cibelly Ferreira, de 29 anos, decidiu inovar nas suas aulas no intuito de se aproximar mais dos seus alunos. Para isso, ela resolveu abrir a sua própria escola de idiomas, localizada na cidade de Lavras (MG), e começou a fazer as dancinhas do TikTok com os estudantes, que são crianças e adolescentes. As informações são do UOL.

“Eu saí de uma escola para montar a minha própria. Eu tento fazer um curso de idiomas um pouco diferente porque eu tento trazer uma vivência, além das dancinhas. Acredito que a gente tem que viver um pouco do mundo dos alunos também”, disse ela ao portal.

Em alguns vídeos, Cibelly aparece chamando os seus alunos para fazer as coreografias que fazem sucesso no TikTok. Por conta disso, o seu perfil já conta com 5 milhões de seguidores.

“O mundo vem constantemente mudando e a gente tem que fazer parte do que é a realidade destes alunos, do que eles gostam. Então eu percebi que as dancinhas faziam parte disso e sempre tento aplicar para ficar mais próxima da realidade deles. A gente brinca, grava os vídeos porque eles gostam, mas claro que depois a gente foca, aprende e estuda, seguindo todo o roteiro de aula”, relatou.

De acordo com a professora, os vídeos das dancinhas ajudaram a aumentar a frequência dos estudantes nas aulas.

“Geralmente a gente tem reclamação de alunos, até de faculdade, de que as aulas são muito maçantes. Que não há conexão de professores no ambiente escolar. Quando você entra no mundo deles, eles se sentem confortáveis. Meus alunos falam para mim que adoram vir para a aula. Até nas escolas em que eu trabalhava, isso também acontecia. Eu tento trazer essa vivência para a aula ficar leve, para que seja algo compatível com o que eles vivenciam e depois disso eu consigo trazer eles para mim, para o assunto da aula”, disse.

Universo adulto

Além do perfil no TikTok, Cibelly tem uma plataforma, chamada de “Privado da Prof”, que é voltada para o universo adulto. Nela a professora ministra aulas de inglês e disponibiliza fotos suas “mais sensuais”.

“Na verdade, não tem nada de cunho erótico. É apenas para adultos que querem aprender e ver algumas fotos minhas que eu não publicaria no meu feed do Instagram. É uma forma que utilizei para tirar uma renda extra.”

“Eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mas eu tinha esse lado e muitas pessoas falavam: ‘Faz um site para você postar mais fotos de biquíni, mais sensual’. Eu pensei um pouco no assunto e, pesquisando por renda extra, fiquei: ‘Por que não?’. Essa modalidade de curso, só maiores de 18 anos podem acessar”, completou.

Cibelly frisou que uma modalidade não interfere na outra. “Ninguém nunca questionou isso. Os meus alunos respeitam muito, sabem como eu sou. Nem os pais deles falaram algo sobre. Eu sou muito aberta para responder sobre esse assunto. Nunca ninguém teve preconceito no meu ciclo de trabalho”, explicou.

A professora também ressaltou que as duas modalidades têm apresentado evolução no aprendizado dos alunos. “No geral, tenho ótimos resultados. É muito bacana porque eu realmente consigo trazer eles para a aula, ver o tanto que melhora, que fica leve”, finalizou.