MG: Principal suspeito de assassinar menina de 10 anos é encontrado morto

04/08/2022 - 15:53

O principal suspeito de ter assassinado a menina Bárbara Vitória Lopes, de 10 anos, foi encontrado morto na casa de uma tia dele, em Belo Horizonte (MG), na quarta-feira (3). O homem, de 50 anos, teria se matado com uma corda em um dos quartos da casa.

De acordo com o jornal O Tempo, o suspeito teria prestado depoimento na Polícia Civil. Após ser liberado, ele foi para a casa da tia por conselho dos próprios policiais, que o teriam alertado para a possibilidade de linchamento caso ele permanecesse em Ribeirão das Neves (MG).

Ainda segundo a reportagem, o homem teria cometido suicídio em desespero por ele estar sendo acusado pelo assassinato. A tia dele foi quem encontrou o corpo.

Relembre o caso

O corpo de Bárbara Vitória, de 10 anos, foi encontrado na terça-feira, 2, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. Ela estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu para comprar pão. Os investigadores trabalham com a hipótese preliminar de crime sexual seguido de estrangulamento.

No último domingo, Bárbara saiu de casa por volta das 17h30, vestindo short rosa e camisa listrada do Atlético-MG. Ela foi à padaria, na rua Sete, no bairro Landi, e saiu do estabelecimento com uma sacola de pão. Familiares disseram que o trajeto costuma ser percorrido em menos de cinco minutos. E que, diante da demora da menina, começaram a procurá-la.

O corpo só foi achado dias depois. Com sinais de asfixia, a menina foi encontrada caída no matagal ao lado do campinho, de lado, sem a calça.

O major Wanderson de Araújo Júnior, subcomandante do 40º BPM de Ribeirão das Neves, repassou para a Polícia Civil imagens do circuito interno de TV de uma revenda de gás do bairro, que mostram a menina caminhando na rua e conversando com um homem vestindo preto. Ele chegou a ser interrogado e liberado. A Polícia Civil de Minas informa que a investigação segue nos trâmites legais, sob sigilo, até o final das diligências necessárias.