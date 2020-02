MG: Ponte quebra e viatura dos Bombeiros cai em ribeirão

Uma viatura do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foi parar dentro de um ribeirão depois que uma ponte cedeu em Barbacena. Chovia no momento do acidente e ninguém ficou ferido. As informações são do jornal Estado de Minas.

De acordo com os bombeiros, a equipe havia atendido uma ocorrência em Sá Fortes, distrito do município de Antônio Carlos, por volta das 23h. Três moradores estavam ilhados em uma casa. Eles foram socorridos e levados para a casa de alguns parentes.

O acidente ocorreu quando os militares voltavam pela MG-135, mesmo caminho que haviam feito anteriormente. Durante o trajeto, a viatura acabou caindo em uma ponte que havia sido parcialmente destruída por uma enxurrada. De acordo com o militar que conduzia o veículo, a visibilidade estava baixa.

Ainda segundo informações do Estado de Minas, os três bombeiros conseguiram sair do veículo sem ferimentos. O trecho onde aconteceu o acidente está interditado. Um guincho foi chamado para retirar o veículo do buraco.