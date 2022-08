MG: Polícia usa cão farejador para achar drogas dentro de túmulo

A Polícia Militar localizou, com a ajuda da cadela Aria, drogas escondidas dentro de um túmulo em Pedro Leopoldo (MG), no sábado (30). Os agentes e a cadela foram até o cemitério após prenderem um suspeito de tráfico de drogas que morava perto do local. As informações são do Uol.







O caso foi denunciado por vizinhos que suspeitavam da venda de drogas na casa do homem. Segundo os moradores, o suspeito pulava o muro que separa a casa dele do cemitério sempre que havia demanda por drogas e voltava à casa para entregar a mercadoria aos compradores.

A cadela farejadora Aria localizou diversas drogas e materiais para a produção e venda de entorpecentes durante ação da Polícia Militar, em Pedro Leopoldo, na Grande BH. O material estava escondido no túmulo de um cemitério da cidade. A ação foi filmada pela PM. pic.twitter.com/nhfylmYNPX — O Tempo (@otempo) July 31, 2022

Durante as buscas, a cadela Aria parou em cima de um túmulo. Os agentes abriram a tampa e encontraram drogas escondidas. Na casa do suspeito, além de drogas, a polícia encontrou dois telefones móveis, uma balança de precisão e uma faca (utilizada para raspar a cocaína).

No total, a PM apreendeu oito “buchas” de maconha prensada [padrão de armazenagem semelhante a tabletes, três volumes de cocaína (em barras), cocaína em pó, seis pedras de crack e outros itens.