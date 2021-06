MG: Polícia investiga tortura de paciente em clínica para dependentes químicos

A Polícia Civil investiga um caso de tortura de um paciente que estava internado em uma clínica para dependentes químicos no município de Passos, no sul de Minas Gerais. As informações da EPTV, afiliada da Globo na região.

As agressões ao interno teriam acontecido em outubro de 2020, e foram denunciadas pelo próprio paciente. Vídeos que mostram as torturas sofridas por ele, como sufocamento, enforcamento e golpes na cabeça, foram divulgados nas redes sociais.

Segundo a reportagem, as investigações começaram há cerca de três meses, mas os vídeos só vieram à tona recentemente. As imagens foram gravadas por outro funcionário da clínica.

A vítima chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento por causa das lesões, de acordo com o boletim de ocorrência registrado sobre o caso.

De acordo com o paciente, em depoimento à polícia, ele disse que era ameaçado por funcionários e que as agressões são práticas comuns na clínica, com torturas físicas e psicológicas. O boletim também cita choques elétricos contra os internos da clínica.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Danilo Tobias Fernandes, “alguns dos envolvidos já foram ouvidos e o inquérito está praticamente em fase de conclusão, está dependendo da oitiva ainda de outros internos da clínica que por ali passaram para averiguar se esses fatos poderiam ter acontecido com outras pessoas”.

Ainda de acordo com a reportagem, funcionários da clínica confirmaram as agressões. “Confirmaram as agressões que apareceram nas imagens, notadamente estrangulamento, tapas, asfixia com saco plástico. A penalidade do crime de tortura é de 2 a 8 anos de reclusão”, disse o delegado.

A Clínica Doze Pilares, em nota assinada pela sócia Gleida Dias Souza, disse que repudia a prática de qualquer ato de violência, que os dois funcionários foram demitidos e que a clínica está à disposição para cooperar nos trabalhos de investigação.

A EPTV Sul de Minas procurou o ex-funcionário da clínica Rubens Oliveira, que aparece nas imagens torturando o paciente, mas ele não respondeu aos questionamentos.

