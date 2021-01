MG: Polícia Federal prende sete foragidos que tentavam fazer o Enem

Uma operação da Polícia Federal conseguiu prender sete foragidos da Justiça que foram prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em Minas Gerais. De acordo com a PF, a ação contou com 40 policiais federais e 20 policiais civis, além do apoio da Polícia Militar.

Conforme a polícia, um foragido foi preso em Uberlândia, dois na região de Governador Valadares e quatro em Belo Horizonte. Os presos capturados respondem por crimes como homicídio qualificado, roubo qualificado, furto qualificado, porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

Veja também