MG: Polícia Civil investiga a morte de uma bebê de seis meses

A Polícia Civil de Minas Gerais apura a morte de uma bebê de seis meses na última quinta-feira (22) em Governador Valadares, no Rio Doce. Os suspeitos de terem cometido esse crime são o companheiro e a mãe da neném. As informações são do portal O Tempo.

A criança foi levada para o Hospital Municipal da cidade, e foram encontradas lesões em seu corpo, que indicam algum tipo de crime como a causa da morte.

Nos próximos dias a Polícia Civil ouvirá testemunhas para obter mais informações sobre o caso.

O corpo da bebê foi levado para o Instituto Médico-Legal onde vai passar por exames para se identificar as reais causas da morte.

Saiba mais